شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": بناء الإنسان المصرى أولويتنا فى مناقشات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب انتهى من إعداد أوراقه للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى المرتقب انعقادها أول يوليو، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تشمل جميع أطياف الشعب لاستكمال بناء مصر تستهدف تكملة البناء بعدما جرى تثبيت أركان الدولة وأصبحت الدولة المصرية مستقرة أمنيا، وليس الأحزاب فقط وهو ما سيثري الحوار ويزيد من قيمته في الخروج بنتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن إعادة بناء الانسان المصري وتطويره وتعزيز الوعي هي أولى اهتماماتنا وما سنركز عليه في الجلسات من خلال تبني استراتيجية متكاملة بين مختلف المؤسسات لبناء الإنسان واستغلال الفنون والثقافات فى إعداده، موضحا أن المستهدف الثانى من المشاركة سيركز على المشاكل الحياتية للمواطن وآليات تخفيف العبأ عليه، إضافة إلى أن الحزب سيطرح تقريره بشأن ما رصده بما يحاك ضد الدولة حول وجود محاولات خارجية خبيثة لدفع الدولة للعودة قبل 2013.

وأشار إلى أن الحزب لديه رؤى لكل قضايا الوطن، وسيتم عرضها في الحوار الوطني، موضحا أنه لا بد من معالجة المرض الحقيقي، من الثقافة السياسية الحزبية التي يجب توافرها في المواطن المصري.

وأوضح أن المطلوب من الجميع هو تقديم حلول إيجابية وفعالة بهدف بناء الوطن، والحرص على إنجاحه لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى ضرورة عدم التخوين بين الأطراف، فالوطن لا يتحمل ذلك، وترك المصالح الشخصية خاصة أن صاحب الدعوة هو الرئيس عبد الفتاح السيسى وتلك ضمانة أساسية لإنجاحه.