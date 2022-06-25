إيطاليا تسجل 56 ألف إصابة جديدة بكورونا

25 يونيو , 2022 روما: سجلت إيطاليا 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت. وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1812844، والوفيات إلى 168018. وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضاً، أنه تم إعطاء 138109284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

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