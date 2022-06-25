24 يونيو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإبطال حكم أساسي في قضية حملت اسم (رو ضد وايد) بشأن الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.
وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم «إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن عن قرار المحكمة العليا حول الإجهاض: هذا يوم حزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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