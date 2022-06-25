بايدن عن قرار المحكمة العليا حول الإجهاض: هذا يوم حزين

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإبطال حكم أساسي في قضية حملت اسم (رو ضد وايد) بشأن الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.

وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم «إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد».