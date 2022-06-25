شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الاتحادية، اليوم السبت.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه "سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".