خبير اقتصادي يقدم نصيحة للفرنسيين لمواجهة انخفاض إمدادات الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال خبير اقتصادي لـ BFM TV إنه سيتعين على الفرنسيين العودة للعمل عن بعد من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء المقبل والاقتصاد في الطاقة في مواجهة انخفاض إمدادات الغاز الروسي.



وأضاف الخبير ستيفان بيدراتزي: "استئناف العمل عن بعد للوهلة الأولى، يبدو أن الفائدة ليست واضحة.. ومع ذلك، هناك مثال على الحجر الصحي عند استهلاك الطاقة والتي انخفضت بنسبة خمسة في المئة".

وتابع قائلا: "كما يتم النظر في خيارات أخرى. على وجه الخصوص، يتم بحث إمكانية تغيير ساعات العمل خارج أوقات الذروة في الصباح والمساء. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم استبعاد خيار إعادة التنظيم في الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لتقليلها.

وحذر بيدراتزي من أن خطر نقص الغاز حقيقي للغاية. وقال "من الواضح أن هذا صحيح حتى لو لم تعلنه الحكومة".

وفي وقت سابق قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشيت، إن واردات الغاز الروسي قد تم تخفيضها، لكنها لم تتوقف.