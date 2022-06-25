اليابان.. تسجيل ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة خلال شهر يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بارتفاع درجة الحرارة بمدينة إيسيساكي في شرق اليابان اليوم السبت إلى 40,1 درجة، مما يعد مؤشرا قياسيا لشهر يونيو في البلاد.



وبسبب ارتفاع الحرارة أوصت السلطات اليابانية السكان بتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة وشرب المزيد من الماء.

من جهتها قالت قناة "NHK" التلفزيونية اليابانية إن مستشفيات طوكيو استقبلت، اليوم السبت، 62 شخصا مصابين بضربة شمس، مضيفة أن اثنين منهم في حالة حرجة.

وأمس الجمعة تم نقل 16 طالبا في مدينة كاي في شرق البلاد إلى المستشفى مصابين بضربة شمس.