شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تصد هجمات روسية على مدينة ليسيتشانسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد أحدث تقرير أصدرته هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، اليوم السبت، أن المقاتلين الأوكرانيين صدوا هجمات شنتها القوات الروسية على طريق إمداد مهم لمدينة ليسيتشانسك شرقي البلاد.

وأضاف التقرير أن المقاتلين الأوكرانيين أوقفوا هجمات المشاة على الطريق بين فولوديميريفكا وبوكروفسك، بالقرب من باتشموت. ويمر طريق إمداد رئيسي من باتشموت إلى ليسيتشانسك عبر البلدتين.

وتركز القوات الروسية حاليا القصف الثقيل على مدينة ليسيتشانسك التي تقع عبر النهر من سيفيرودونيتسك وهي مركز حضري مهم تنازلت عنه القوات الأوكرانية مؤخرا بعد أسابيع من القتال المكثف.