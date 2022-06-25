شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة : 2.5 مليون جنيه استرليني دعم فوري لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقدم 5ر2 مليون جنيه استرليني، لمساعدة الشعب الأفغاني في صورة دعم فوري.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الزلزال بأنه" مأساة للشعب الأفغاني" وكشفت عن تعهد بلادها بتقديم 5ر2 مليون جنيه استرليني للأفغان المتضررين بسبب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

ويقول مسؤولون في إدارة الكوارث أن ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1400 آخرين في الكارثة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي بجنوب شرق البلاد.

وسيتم تخصيص مبلغ مليوني جنيه استرليني للاتحاد الدولي للصليب الأحمر لتوفير مأوى وأدوية ومياه وصرف صحي واحتياجات أساسية أخرى.