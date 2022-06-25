شكرا لقرائتكم خبر عن لوفتهانزا الألمانية : صناعة الطيران لن تعود لطبيعتها قبل 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها لا تتوقع عودة صناعة الطيران إلى طبيعته قبل العام المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال عضو مجلس إدارة لوفتهانزا، ديتليف كايزر:" للأسف لن نتمكن واقعيا من تحقيق تحسن على المدى القصير في الصيف"، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء حاليا يمكنه المساعدة سوى تخفيض عدد الرحلات.

وفي الوقت نفسه، قال كايزر إن هذه ليست مشكلة تخص ألمانيا وحدها بل إنها مشكلة بالنسبة للعالم كله، " ونحن نتوقع أن الوضع سيعود إلى طبيعته بوجه عام في 2023".

تجدر الإشارة إلى أن لوفتهانزا تعتزم إلغاء أكثر من 2000 رحلة أخرى في محوريها في فرانكفورت وميونخ بسبب تعدد بلاغات الإصابة بكورونا بين أطقمها.