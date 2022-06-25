ايران: 7 دول شاركت في اغتيال سلیماني

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أكد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي، أن كل من شارك في اغتيال قاسم سلیماني يجب محاكمته، مشددا على انه تم تحديد اشخاص في كل من بريطانيا واميركا والمانيا والاردن وغيرها.



وقال آبادي انه "طالما لا يوجد قرارا حازما لمواجهة ظاهرة الارهاب من قبل الدول الغربية التي تتشدق بمكافحة هذه الظاهرة المشؤومة فإنه لن يمكن تحقيق اي انجاز في هذا الخصوص".

وعن ملف اغتيال سليماني، ذكر ان "هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات الاول في المحاكم العراقية والثاني في محاكم ايران والثالث على الصعيد الدولي حيث شاركت 7 دول في هذا الاغتيال، وتوصلنا الى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف".

وتابع: "لقد عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد وتم تبادل وثائق مختلفة بين الوفود القضائية لكل من ايران والعراق تضم حوالي 1500 صفحة وتم ارسالها الى حوالي 7 دول الا اننا لم نتسلم منها للاسف اي رد حتى الان في حين ان العراق اجاب على اسئلة ايران بهذا الخصوص".

وبين: "لقد طالبنا وزارة الخارجية متابعة القضية بصورة فاعلة واجرت مشاورات مع الجهات المعنية في الدول التي تستضيف الضالعين في اغتيال سليماني حيث ان الاميركان ليسوا وحدهم الذين يجب محاكمتهم، بل هناك اشخاص في بريطانيا واميركا والمانيا والاردن وغيرها تم تحديدهم".