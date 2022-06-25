الارشيف / اخبار العالم

بينها قانون العشوائيات.. برلمانية: سنقدم 3 مقترحات قوانين لا تتضمن جنبة مالية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بينها قانون العشوائيات.. برلمانية: سنقدم 3 مقترحات قوانين لا تتضمن جنبة مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، تقديمها عدداً من مقترحات القوانين التي لا تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وتنسجم مع صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا