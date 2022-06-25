انت الان تتابع خبر بينها قانون العشوائيات.. برلمانية: سنقدم 3 مقترحات قوانين لا تتضمن جنبة مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، تقديمها عدداً من مقترحات القوانين التي لا تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وتنسجم مع صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين.

