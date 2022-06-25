انت الان تتابع خبر بينها قانون العشوائيات.. برلمانية: سنقدم 3 مقترحات قوانين لا تتضمن جنبة مالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، تقديمها عدداً من مقترحات القوانين التي لا تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وتنسجم مع صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين.
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، تقديمها عدداً من مقترحات القوانين التي لا تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وتنسجم مع صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين.