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كريستيانو رونالدو في صدارة تصنيف جديد بعيد عن كرة القدم

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-25 | 11:14

كريستيانو رونالدو في صدارة تصنيف جديد بعيد عن كرة القدم

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يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، حيث احتل مؤخرا الصدارة في تصنيف الرياضيين الأكثر تأثيرا من حيث عمليات البحث عبر الإنترنت.
واحتل نجم مانشستر يونايتد رونالدو المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأكثر تأثيرا من حيث عمليات البحث عبر الإنترنت، وفق إحصائيات موقع Betting بمتوسط 11 مليون شهريا.

وذهبت المرتبة الثانية لرايان رامشيك، لاعب كرة القدم الأميركية بـ6.1 مليون شهريا، متقدما على البرازيلي الذي سجلت 5.8 مليون عملية بحث باسمه.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأميركي ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة، حلّ رابعا بـ5.3 مليون، وتلاه الأرجنتيني ليونيل بـ4.5 مليون.

نجم كرة القدم الأميركية، توم برادي، حلّ في المركز السادس بـ4.3 مليون، وبعده سائقا الفورمولا ون لويس هاملتون وماكس فيرستابين، بـ3.9 و3.8 مليون.

أما المركز التاسع فاحتله لاعب كرة القدم الأميركية آرون روديغيز بـ3.7 مليون، وأخيرا مصارع الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور بـ3.1 مليون عملية بحث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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