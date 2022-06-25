عاجل.. الفوج الأول من حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا يصل إلى مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصل إلى مكة المكرمة، السبت، الفوج الأول من حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا بموسم حج 2022، وعددهم 190 حاجا.



وكان في استقبال الفوج الأول في مركز التوجيه بالنورية على مدخل مكة المكرمة وكيل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المساعد لشؤون العمرة المشرف على المبادرة عبدالرحمن شمس، ومدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المهندس ممدوح عراقي، والمشرف على الاستقبال والتوجيه حسين العدني، وعضو المبادرة المهندس عماد قاري الذين رحبوا بالحجاج، وقدموا لهم ماء زمزم كخير ماء يقدم للحجاج، والورود والهدايا التذكارية.

وعبّر الحجاج الأوروبيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يبذلونه من جهود وما يوفرونه من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تمكنهم من أداء فريضتهم بيسر وسهولة وأمن وأمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم على حسن الاستقبال الذي حظوا به منذ وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز بجدة حتى وصولهم لمكة المكرمة، والذي يعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من أقطار الأرض المعمورة كافة، لأداء مناسك فريضة الحج.