عاجل.. البرلمان الصومالي يمنح الثقة لحمزة عبدي بري رئيسا للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

منح البرلمان الصومالي، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف حمزة عبدي بري الثقة رئيسا جديدا للحكومة بأغلبية ساحقة.



جاء ذلك في جلسة عقدت بمقر البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو.

وأعلن رئيس البرلمان الصومالي الشيخ آدم محمد نور مدوبي نتيجة التصويت بمنح "بري" الثقة.

وقال الشيخ آدم إن 220 نائبًا حضروا الجلسة صوتوا لصالح مصادقة رئيس الحكومة من أصل 275 هم أعضاء البرلمان.

وأدى حمزة بري اليمين الدستورية أمام النواب، قبل أن يقدم شكره لهم على تقديره ومنحهم الثقة له.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي الجديد بتشكيل حكومة كفاءات قادرة على تلبية تطلعات الشعب وتركيز ملفات الأمن، وتنمية الاقتصاد، ومحاربة الفساد، والاستجابة لأزمة الجفاف، وتعزيز المصالحة مع الداخل والخارج.

ولم يحضر رئيس الصومال الجلسة بسبب إصابته بفيروس كورونا لكن أرسل طلبه لرئاسة البرلمان وتلاه السكرتير الدائم أمام النواب عبدالكريم بوح.