" فولودين" يحث سكان أوكرانيا على عدم التسرع في إتلاف الكتب المدرسية باللغة الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حث رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، السكان في أوكرانيا على عدم التسرع في التخلص من الكتب المدرسية باللغة الروسية حتى لا يضطروا إلى البحث عنها لاحقا.



وكتب رئيس مجلس الدوما في قناته على "تيليغرام": "في منطقة أوديسا، صادروا الكتب المدرسية باللغة الروسية والأدب الروسي، وتم استبعاد جميع الكتاب الروس من البرنامج التعليمي. وفي مقاطعة نيكولاييف، تم حظر اللغة الروسية في المدارس"، ودعا "سكان أوكرانيا إلى عدم التسرع في التخلص من الكتب المدرسية باللغة الروسية، والانتظار حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين في وقت لاحق للبحث عنها".

كما شدد فولودين على أن استعادة الحقوق والحريات للمواطنين الذين يرغبون في التحدث بلغتهم الأم، الروسية، وكذلك دراستها، هي "إحدى مهام العملية العسكرية الخاصة".

وفي نفس السياق اعتبر أنه "من الصواب محاسبة المسؤولين الأوكرانيين على انتهاك حقوق الشعب".