أثيوبيا: الإتحاد الأوروبي يحافظ على المصالح المصرية فقط

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، رفضها البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بشأن سد النهضة، ووصفت البيان بأنه "يحافظ على المصالح المصرية فقط"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في إفادة صحفية، إن بيان الاتحاد الأوروبي "لا يراعي المصالح المشتركة بين الدول، وأنه يحافظ على المصالح المصرية فقط".

وأضاف أن البيان "متحيز وغير مقبول بكل المعايير، وأنه يهدف إلى ضمان الحصة التاريخية لمصر من الاتفاقيات الاستعمارية والتي لا تعطي الحق لبقية دول حوض النيل".

بياناً مشتركاً

كان مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً مشتركاً في 20 يونيو أكد فيه «أهمية النيل كمصدر وحيد لموارد المياه والحياة في مصر».

واعتبر البيان أن «التوصل لاتفاق مقبول لدى الأطراف كافة وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد... في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأكدت دينا مفتي، أن إثيوبيا ستواصل سياستها القائمة على عدم الإضرار بأي من دول نهر النيل جراء سد النهضة، وترغب في العمل بالتعاون معها.