شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة النواب" تتفقد المنطقة الصناعية بالغردقة لبحث التحديات والمشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد وفدا من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم، المدينة الصناعية بالغردقة، لمتابعة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ويستهل الوفد، جدول الزيارة الميدانية اليوم، بعقد لقاء موسع مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لبحث معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة ويناقش وفد لجنة الصناعة، حجم التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

كما تعقد اللجنة لقاء مفتوح مع المستثمرين، لمناقشة اليات وإجراءات توفير المواد الخام ومناقشة أزمة ارتفاع الأسعار ومراجعة منظومة الترخيص، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات.

وتأتى الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.

ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، وشحاته أبوزيد أمين سر اللجنه، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران .