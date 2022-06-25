شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تهنئ مايا مرسي لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026.



وأشادت "التنسيقية" بالدور الهام الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحمايتها من كافة أشكال العنف في دعم غير محدود لإرادة سياسية حقيقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت التنسيقية، استحقاق المرشحة المصرية بجدارة على مقعد للدولة المصرية في لجنة هذه الإتفاقية الهامة وتعتبره انعكاساً لدور مصر القوي في دعم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.