شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة روسية على قاعدة يافوريف العسكرية غرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف في تسجيل مصور اليوم السبت إن ضربة روسية على قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

وأضاف كوزيتسكي أن ستة صواريخ أُطلقت من البحر الأسود، أصابت أربعة منها القاعدة وتم اعتراض صاروخين وتدميرهما قبل وصولهما إلى الهدف.

كان هجوم على منشأة التدريب العسكرية القريبة من يافوريف في مارس قد أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 130 آخرين، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.