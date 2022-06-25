شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكين يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي حل دبلوماسي محتمل للصراع في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي حل دبلوماسي محتمل للصراع في أوكرانيا.



وأوضح بلينكين، خلال زيارة إلى ألمانيا، حيث سيقام مؤتمر قمة G7يومي 26 و28 يونيو: "نحن على استعداد لدعم أي حل دبلوماسي محتمل (للنزاع في أوكرانيا)، ومع ذلك، نعتقد أن روسيا لم تظهر أي اهتمام بهذا".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن "ستواصل مناقشة استراتيجية التسوية الدبلوماسية لهذا الصراع مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة"، مع تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك، موقف كييف في المفاوضات مع روسيا.