الصحة العالمية تعلن عن 920 حالة محتملة لالتهاب كبدي مجهول المنشأ عند الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها 920 حالة محتملة لالتهاب كبدي مجهول المنشأ عند الأطفال في 33 دولة حول العالم.



وجاء في بيان صادر عن المنظمة السبت، أنه حتى 22 يونيو تلقت منظمة الصحة العالمية بلاغات بـ 920 حالة محتملة لإصابة الأطفال بالتهاب كبدي مجهول المنشأ في 33 دولة من 5 مناطق مختلفة.

ومنذ نشر البيان السابق بهذا الصدد في 27 مايو الماضي، تم تسجيل 270 إصابة محتملة جديدة.

وتطلبت 45 حالة عمليات جراحية لزراعة الأعضاء. وتوفي 18 طفلا بسبب المرض.

يذكر أن اندلاع حالات الالتهاب الكبدي لدى الأطفال تم تسجيله في بريطانيا في 5 أبريل الماضي، حيث أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية بتسجيل 10 إصابات لدى أطفا سنهم دون الـ 10 سنوات في اسكتلندا.

وحتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف الحالات الإجمالية في أوروبا (460 حالة)، منها 267 في بريطانيا.

وفي المرتبة الثانية أمريكا، حيث تم تسجيل 383 إصابة، بما فيها 305 حالات في الولايات المتحدة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك، نظرا للقدرات المحدودة لبرامج رصد الأمراض في بعض المناطق من العالم.