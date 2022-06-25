الولايات المتحدة الأمريكية تعارض قيام روسيا بتفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تعارض قيام روسيا بتفتيش سفن الحبوب الأوكرانية.



وقال بلينكين: "بأي حق وعلى أساس أي منطق تصر روسيا على تفتيش السفن السيادية الأوكرانية التي تغادر الموانئ الأوكرانية وتغادر إلى بلدان أخرى؟".

وأشار بلينكين إلى أن واشنطن تعمل على معالجة العواقب غير المقصودة لعقوباتها، للمساعدة في التغلب على أزمة الغذاء.

وأضاف: "استبعدنا من العقوبات المواد الغذائية والأسمدة وكذلك ما هو ضروري لتصديرها من روسيا".

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هستيريا مضخمة بشكل مصطنع بشأن موضوع الحبوب الأوكرانية. وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى أن روسيا تضمن سلامة السفن التي تحمل الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها أوكرانيا.