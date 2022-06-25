شكرا لقرائتكم خبر عن «الولايات المتحدة وأستراليا واليابان» تعزز التعاون مع جزر المحيط الهادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا أنشأت مجموعة غير رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول جزر المحيط الهادي.

وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص قدر أكبر من الموارد لمنطقة المحيطين الهندي والهادي مع سعى الصين إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والعسكرية والشرطية مع دول جزر المحيط الهادي المتعطشة للاستثمارات الأجنبية.

وستسعى المجموعة إلى دعم منطقة المحيط الهادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جزر المحيط وبقية العالم.

وقال كورت كامبل منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادي يوم الخميس إنه يتوقع أن يزور المزيد من كبار المسؤولين الأمريكيين دول جزر المحيط الهادي فيما تكثف واشنطن تواصلها لمواجهة الصين في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.