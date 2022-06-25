24 يونيو , 2022
تجمع للاحتجاج على الحكومة الفرنسية التي يواجه احد الوزراء فيها تهمتي اغتصاب (أ ف ب).
رفضت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي طالتها شكاوى اغتصاب، هذه الاتهامات الجمعة ووصفتها بأنها «غير مقبولة ومثيرة للاشمئزاز».
وقالت في بيان أرسله محاميها «الاتهامات الخطيرة الموجهة إلي المتعلقة بالفحوص الطبية التي أجريت لتشخيص المرض ومعالجة مرضاي مرفوضة».
وتواجه زاخاروبولو الطبيبة النسائية البالغة 46 عامًا، شكويين بالاغتصاب وشكوى ثالثة بتهمة العنف بدون التوقف عن العمل من قبل شخص مسؤول عن مهمة خدمة عامة.
وقالت زاخاروبولو إنها علمت بوجود هذه الشكاوى عبر الصحافة، لكنها تؤكد أنها «مصدومة وحزينة جداً» وأنها «لم تفرض خضوع أي من مريضاتها لفحص بدون موافقتهن».
وذكرت وفق البيان «لا علم لي بمضمون هذه الشكاوى التي أود أن أشير إلى أنها رفعت في الأيام التي أعقبت تعييني في الحكومة وتتعلق بمعاينات جرت قبل سنوات».
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة فرنسية تصف اتهامات الاغتصاب الموجهة إليها بأنها «مثيرة للاشمئزاز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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