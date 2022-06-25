انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تعلن موقفها من قرار إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبرييسوس في حديث لوكالة "رويترز": "أشعر بخيبة أمل، إذ أن حقوق المرأة يجب حمايتها. كنت أتوقع أن تحمي الولايات المتحدة مثل هذه الحقوق".

وأعادت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، في قضية "روو ضد وويد" لعام 1973 واعتمادا على ذلك ألغت الحق الدستوري في الإجهاض، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بالإشراف على هذا المجال بشكل مستقل.

