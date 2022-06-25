بيان من الرافدين بشأن أنباء إيقاف منح السلف – عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "مستمر بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، ولا صحة لإيقافها".

وأشار إلى أن "التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

