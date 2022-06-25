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بيان من الرافدين بشأن أنباء إيقاف منح السلف – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بياناً بشأن الأنباء التي تحدثت عن إيقاف منح السلف للموظفين ومنتسبي الجهات الأمنية والمتقاعدين.
وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "مستمر بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، ولا صحة لإيقافها".

وأشار إلى أن "التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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