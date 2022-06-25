الصحة العالمية تعلن موقفها من قرار إلغاء حق الإجهاض في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، عن خيبة أمله إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.



وقال في حديث لوكالة "رويترز": "أشعر بخيبة أمل، إذ أن حقوق المرأة يجب حمايتها. كنت أتوقع أن تحمي الولايات المتحدة مثل هذه الحقوق".

وأعادت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، في قضية "روو ضد وويد" لعام 1973 واعتمادا على ذلك ألغت الحق الدستوري في الإجهاض، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بالإشراف على هذا المجال بشكل مستقل.