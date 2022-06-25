رئيس حكومة ليبيا يرحب بالبيان الأمريكي الأوروبي المشترك.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الألماني البريطاني الفرنسي الإيطالي الأمريكي المشترك.



كما رحب بالدعوة لحكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة والأوروبيين والدول العربية والأفريقية لإعادة بناء بلادنا.

رحبت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا بالتقدم في محادثات المسار الليبي، ورفضت أي إجراء من شأنه تقسيم البلاد.

وشدد بيان ألماني بريطاني فرنسي إيطالي أمريكي مشترك على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في مواعيدها المقررة.

ورفض البيان أي مظاهر للعنف في ليبيا، وأي محاولات لإنشاء مؤسسات موازية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحث الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات.