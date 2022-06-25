شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسليم أطنان من مواد الإغاثة وإرسال الموظفين والخبراء لدعم جهود الاستجابة في الأجزاء الجنوبية الشرقية في أفغانستان، بعد الزلزال المميت الذي ضربها يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، في تصريح صحفي أمس الجمعة: إن الزلزال أدى إلى انهيارات في المنازل الطينية والتي نتج عنها مقتل 800 شخص، وإصابة 1455 شخصا، معظمهم بإصابات خطيرة، وكانت ولاية باكتيكا هي الأكثر تضررا من هذا الحادث، مشيرة إلى أن المفوضية أنشأت ثلاثة مراكز إمداد في مناطق جيان وبرمال وسيبيرا، لنقل الدعم الإنساني القادم من كابول بسرعة إلى المجتمعات المتضررة من الزلزال.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير: إن المنظمة سلمت 10 أطنان من الإمدادات الطبية تكفي لإجراء 5400 عملية جراحية، وعلاج طبي يكفي 36 ألف شخص لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن المنظمة نشرت الفرق الطبية والمراكز المتنقلة لرصد الأمراض وتجنب تفشيها، خاصة الكوليرا.

من جهته، قال ممثل «اليونيسيف» في أفغانستان، محمد ايويا: إن الزلزال تسبب في مقتل مئات الأشخاص، بينهم 121 طفلا، ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا، موضحا أن المنظمة الأممية تعمل مع السلطات في أفغانستان من أجل جمع المعلومات وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة، حيث سلمت 500 مجموعة إسعافات أولية و45 مجموعة أدوية للإسهال المائي، لمنع تفشي مرض الكوليرا.