شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي: الميليشيات اختطفت 1700 امرأة يمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت ندوة حقوقية نظمتها «الرابطة الإنسانية للحقوق» على هامش انعقاد الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان، أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا اعتقلت 1714 امرأة يمنية، منذ 2014 وحتى 2022.واستعرضت رئيس منظمة العمل لحقوق الإنسان واللاجئين ليلى خليل، في الندوة التي عقدت في العاصمة السويسرية جنيف، أوضاع النساء باليمن خلال فترة الحرب التي أشعلتها الميليشيات المدعومة إيرانيا منذ اختطافها الشرعية في 2014، وما تعرضت له المرأة اليمنية من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، والعديد من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون.

ووفقا لما أوردته وكالة «واس»، أمس الجمعة، تطرقت رئيس تحالف «نساء من أجل السلام في اليمن»، نورة الجروي، إلى التعذيب المادي والمعنوي للنساء بسجون الميليشيات الحوثية، موضحة أن عدد النساء المعتقلات في معتقلات الانقلابيين 1714 امرأة، بينهن 504 بالسجن المركزي في صنعاء، و291 حالة إخفاء قسري في سجون سرية، مشيرة إلى أن الميليشيات أصدرت 193 حكما غير قانوني ضد النساء بتلفيق تهم التجسس وشبكات الدعارة والحرب الناعمة.

ولفتت الجروي إلى ممارسات الميليشيات الحوثية ضد المعتقلات النساء، من خلال التعذيب الجسدي والضرب بالعصي، والأسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، والتعذيب اللفظي والتحقير، والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب، وأشارت إلى الأحكام الصادرة بالإعدام ضد أسماء العميسي، وتم تخفيف الحكم إلى 15 سنة، وزعفران زايد (الإعدام مع التعذير)، وحنان الشاحذي، وألطاف المطري، ودانة علي، وأسمهان اليمني.

وطالب المجتمعون ميليشيات الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات بأقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار وقلعة رداع، والإفصاح عن أماكنهن والإفراج عنهن فورا، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.

كما دعوا المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات فورا دون قيد أو شرط، ووقف الانتهاكات كافة بحقهن، وإدراج الميليشيات ضمن لائحة المنظمات الإرهابية؛ لتورطها في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال.