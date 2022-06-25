شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تقر إستراتيجية جديدة تعزز «رادع الحرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية، أمس الجمعة، أن البلاد أقرت «قضية مهمة» لتعزيز «رادع الحرب» خلال جلسة حزبية رفيعة المستوى استمرت ثلاثة أيام حول سياسات وإستراتيجيات الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تقرر أيضا خلال الاجتماع «استكمال واجبات العمليات» لقوات الخطوط الأمامية بـ «خطة تحرك عسكرية مهمة» بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي نشرت تقريرا عن نتائج الاجتماع الموسع الثالث للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الشمالي، التي انتهت في اليوم السابق.

وجاءت الجلسة، التي ترأسها الزعيم كيم جونغ أون، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن بلاده المنعزلة ربما تدفع من أجل إجراء تجربة نووية أخرى تحت الأرض بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وذكرت الوكالة المركزية أن كيم شدد خلال الاجتماع على ضرورة قيام كامل القوات المسلحة لبلاده «بتعزيز قدرات الدفاع عن النفس بكل الطرق من أجل التغلب على أي قوى معادية، وبالتالي حماية كرامة الدولة العظيمة وأمن شعبها العظيم».

وأضافت: إنهم (المشاركون) في الاجتماع وافقوا على توفير ضمان عسكري لزيادة تعزيز رادع الحرب في البلاد، وفقا للخطة الإستراتيجية.

وكان نظام كيم قد ألمح في وقت سابق صراحة إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية.