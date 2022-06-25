شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال أفغانستان: يقول المسؤولون إن أكثر من 1000 قتلوا وأصيب 1500 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي ، ضرب زلزال قوي أفغانستان على بعد حوالي 27 ميلاً من مدينة خوست جنوب شرق البلاد عندما كان الكثيرون ينامون في منازلهم المريحة. طلبت طالبان مساعدة دولية عاجلة ، وفقًا لما ذكره أشخاص في بي بي سي. تسبب هذا الزلزال في البداية في مقتل أكثر من 250 شخصًا ، لكن الكثير منهم ما زالوا تحت الأنقاض وكان لا بد من حفرهم.



بحلول الوقت الذي ضرب فيه الصباح الدول الغربية ، تم الإبلاغ عن عدد القتلى بأكثر من 1000 شخص من قبل جميع وسائل الإعلام الرئيسية. كما أكد المسؤولون أن هذا لن يكون العدد النهائي للقتلى وأصيب أكثر من 1500 شخص من جراء هذه الكارثة الطبيعية. هناك العديد من صور الانهيارات الأرضية والمنازل المدمرة في مقاطعة باكتيكا الشرقية ، حيث يعمل المستجيبون الأوائل دون توقف لساعات من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس.

وفقًا للسجلات الرسمية من مكتب الأمم المتحدة ، يُعتقد أن المقادير الأولية كانت 6.1 على مقياس ريختر. ومع ذلك ، تم خفضه لاحقًا إلى 5.9 لكن الدمار الذي خلفه كان أكبر بكثير من الحجم الفعلي. يحدث هذا غالبًا في الأماكن التي لا يتم فيها بناء المنازل بشكل صحيح ، فهم بحاجة إلى البناء والتفكير في الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

هذا هو أقوى واحد عانت منه المنطقة في العقدين الماضيين. ووفقاً للسلطات المحلية ، جاء معظم الضحايا من منطقتي غايان ومارنال في باكتيكا. أفاد موقع إعلامي محلي Etilaat-e Roz أن قرية بأكملها في جايان قد دمرت بسبب الكارثة الطبيعية.

عادة ما تدمر الزلازل الممتلكات عندما لا تكون بنفس القوة ، ولكن الأشخاص الذين يقتلون المئات من الناس عادة ما يكونون الأقوى. نظرًا لأنه يحدث مع هذه الكوارث ، فلن يكون عدد القتلى الفعلي معروفًا على وجه اليقين إلا بعد مرور بضعة أيام. في عام 1998 ، ضرب زلزال مماثل مدينة روستاق بالقرب من مدينة كابول. وانتهى الأمر بمقتل 4000 شخص وإصابة 818 شخصًا.

سنبقي الجميع على اطلاع دائم بأي معلومات جديدة حول عدد القتلى والتفاصيل الأخرى التي نجدها على مدار اليوم. خلال الأسبوع الماضي ، تم الإبلاغ عن سرب من الزلازل في المنطقة ولكن لم يكن أي منها أعلى من 5 درجات بمقياس ريختر. عندما يحدث سرب ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب قادم أكبر بكثير.