شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. إضراب عمال السكك الحديدية يتواصل غدا السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد متحدث باسم الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية البريطانية أن إضراب عمال القطارات في البلاد سيستمر غدا السبت بعد انتهاء المحادثات مع قادة النقابات دون اتفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويتواصل الإضراب لليوم الثالث خلال الأسبوع الجاري حيث تضغط نقابة العمال الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والنقل لتلبية مطالبها التي تشمل زيادة الأجور وحظر التسريح الإجباري للعمال والإبقاء على ظروف العمل الحالية.

تقول شركة " نتورك ريل" المشغلة لشبكة السكك الحديدية البريطانية إنها تسعى إلى التحديث والتعامل مع الانخفاض في أعداد الركاب حيث يعمل المزيد من الأشخاص في المنازل .