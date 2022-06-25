أمير قطر يصل القاهرة في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يونيو 2022

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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى منذ اتفقت القاهرة والدوحة، العام الماضي، على إنهاء نزاع إقليمي طويل.



وبث التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمير قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة مباحثات ثنائية بين الزعيمين حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.