انت الان تتابع خبر القوات الامنية تفض مشاجرة مسلحة وتصادر كمية كبيرة من الاسلحة شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية التابعة للفوج الرابع لواء مش ٤٤ فرقة 11 تمكنوا بعد ورود معلومات من احد المصادر الاستخبارية عن وجود مشاجرة في منطقة الجمعيات وعند الانتقال الى محل الحادث تبين وجود مشاجرة وإطلاق نار ".واضاف انه "تم على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة أمر الفوج الرابع ومفرزة من استخبارات الفوج وامر السرية (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) تمت ملاحقت المدعو (محمد رشيد) الذي قام بالرمي على القوة ولاذ بعدها بالفرار وأثنا تفتيش داره تم العثور على الاسلحة التالية:-

١.بندقيةكلاشنكوف اخمس عدد(٢).

٢.بندقية كلاشنكوف نصف أخمس عدد(٣) .

٣.رشاشة RBK .

٤.غدارة مصري المرقم .

٥.قاذفة RBG7 .

٦.صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد(٣).



٧.مخزن غدارة عدد(١).٨.مخزن بندقية كلاشنكوف عدد (٦).٩.رمانة يدويه هجومية عدد(١).

١٠.رمانة صوتية عدد(١).

١١.أطلاقة مسيل للدموع عدد(١).

١٢.سلك عبوة مع قداح عدد(٣).

١٣.صاعق هاون٦٠ملم عدد(٥).

١٤.عتاد أحادية ١٤,٥ ملم عدد(٦) أطلاقة.

١٥.عتاد أحادية ١٢,٥ملم عدد(٧)أطلاقة.

١٦.عتاد بندقية كلاشنكوف عدد (١٣٠)أطلاقة.

١٧.درع عسكري عدد(٣)".