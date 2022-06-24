بلغ حجم العائدات 5،7 مليار دولار خلال 2021.. - "دير شبيغل" تكشف كيف يتزعم بشار الأسد تجارة "الكبتاجون" لتمويل حكمه؟

المنامة - ياسر ابراهيم - يبدو أن نظام بشار الأسد متورط بعمق في تجارة المخدرات الاصطناعية. إذ وجد المحققون الألمان الآن دليلاً على أن دكتاتور سورية يمول على ما يبدو حكمه من أموال المخدرات.



بدأ الأمر برمته بالصدفة ، كما هو الحال في كثير من الأحيان. داخل حاوية شحن تحمل الرقم ARKU 837499-1 ، محملة بوحدات تبريد ماركة Thermo King ، وجد مسؤولو الجمارك الرومانيون في أبريل 2020 شحنة مواد أكثر إثارة للاهتمام مما قد تشير إليه بوليصة الشحن. مخبأة داخل الأجهزة 2.1 مليون حبة كبتاغون تحتوي على الأمفيتامين بنسبة 11.5 في المائة وقيمة الشارع 43.5 مليون يورو. لكن من أين أتت هذه الأدوية؟



كانت الأوراق من الشحنة ، التي كانت في طريقها من سورية إلى السعودية عبر رومانيا ، بمثابة البداية. أدت المعلومات التي تحتويها إلى التنصت على الهواتف ومراقبة المحادثات المشبوهة. رويداً رويداً ظهرت مجموعة يقودها شخص يُدعى “أبو فؤاد”. كان المحققون مهتمين للغاية بما قاله أبو فؤاد وشركاؤه: عندما تحدثوا عن “الحليب” ، كانوا يقصدون على الأرجح الكوكايين. تشير “السيارات” أو “الأشياء” إلى مخدرات أخرى. لم يكن من السهل دائمًا متابعة محادثات الرجال، ونادرًا ما تحدثوا عبر الهاتف على أي حال ، لكن ذلك لم يكن مستحيلًا تمامًا.



بعد المتابعة الدقيقة بهدوء ، أصبح من الواضح أن أبو فؤاد ما هو إلا كبير اللوجستيين لتجار المخدرات، هو إياد س، البالغ من العمر 55 عامًا، من مدينة اللاذقية السورية ، حيث كان يدير شركة استيراد وتصدير في الميناء. قبل الفرقة الرابعة ، أغلقت وحدة عسكرية نخبوية تابعة لنظام الديكتاتور السوري بشار الأسد أعمالها في وقت ما في عام 2017 وتولت زمام الأمور. منذ ذلك الحين، يعيش في الخارج: أحيانًا في تركيا ، وأحيانًا في لبنان، وبين الحين والآخر ، في مدينة شباير بجنوب غرب ألمانيا ، حيث فرت عائلته إليها في عام 2015. ويبدو أنه تولى السيطرة على الشحنات الحساسة في أقرب وقت. كما أبحرت الحاويات من اللاذقية. وكان لديه مؤيدين أقوياء للغاية.



عشيرة الأسد في قلب عصابة المخدرات



إذا تمكن المدعون العامون من إثبات ما توصل له المحققون من ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية في المحكمة أنهم اكتشفوه بعد جهد أمتد لسنوات ، فإن سجل صفحات الجريمة في ألمانيا ستحصل على فصل جديد مهم. ما بدا في البداية أنه مجرد قضية أخرى تتعلق بعصابة مخدرات تطور منذ ذلك الحين إلى شبكة سياسية من المؤامرات – مع عشيرة الأسد في المركز.



تبلور شك في أن النظام في دمشق يدر جزءًا كبيرًا من عائداته من خلال المبيعات الدولية لمركب الأمفيتامين الكبتاغون، الذي يحظى بشعبية خاصة في الدول العربية. بالإضافة إلى إياد سي، تم توجيه الاتهام إلى سوريين آخرين وجزائري في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم قريبًا في مدينة إيسن الألمانية. ومن المتوقع أن تسلط إجراءات المحكمة الضوء على تجارة المخدرات المزدهرة تحت سيطرة الديكتاتور السوري بشار الأسد.



في السنوات الأخيرة ، تمكن مسؤولو الأمن مرارًا وتكرارًا من اعتراض شحنات ضخمة من الكبتاغون. ففي 1 يوليو/ تموز 2020، تمت مصادرة 84 مليون حبة كاملة في ميناء ساليرنو بإيطاليا ، بقيمة تبلغ حوالي مليار يورو. و في يوليو/ تموز 2021، صادر المسؤولون اليونانيون 5.25 طن من الكبتاغون، وفي أبريل / نيسان 2020 ، عثر مسؤولو الجمارك المصريون في بورسعيد على كمية كبيرة من الكبتاغون والحشيش معبأين في 19 ألف حاوية تتراباك من شركة ميلكمان السورية ، التي كانت مملوكة في ذلك الوقت من قبل ابن عم بشار الأسد الأغنى رامي مخلوف ، والذي سيشعر بالاستياء لاحقًا. ونفى مخلوف وقتها تورط شركته.



في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، عثر المصريون مجددا على الكبتاغون، وكانت الكمية هذه المرة 11 مليون حبة، وفي أواخر مارس/ آذار جاء دور ماليزيا حيث ظهرت 94.8 مليون حبة كبتاغون بالكامل في بورت كلانج. كانت هناك اكتشافات إضافية في لبنان وهونغ كونغ ونيجيريا إلى جانب مصادرة العديد من الموانئ في دبي والمملكة العربية السعودية.





يبدو أن سورية قد تحولت إلى دولة مخدرات متوسطية. بالنسبة إلى الدولة المخنوقة اقتصاديًا والتي لا تزال مدمرة إلى حد كبير تحت قيادة الأسد، أصبحت أعمال الكبتاغون أهم صادراتها ، كما يقول جويل رايبورن، المبعوث الأميركي الخاص السابق لسورية. يقول: “أعتقد أن نظام الأسد لن ينجو من خسارة عائدات الكبتاغون”. وليس الأمر وكأن النظام السوري يقف جانبًا فقط للسماح بإنتاج وتصدير الأدوية بشكل مستمر ، على حد قوله. “هم الكارتل” بمعنى المصنع والتاجر لهذه المواد.



لقد بدا الأمر كما لو أن المنتجين في سورية كانوا قادرين بسهولة على تحمل النكسات التي عانوا منها – كما لو أنهم ينتجون كميات هائلة من المخدرات التي لم تترك حتى النوبات الهائلة أي تأثير. وحتى الآن، ثبت أنه من المستحيل ربط أولئك الذين يقفون وراء الصفقات الضخمة بعمليات تسليم ملموسة. لكن قضية إيسن يمكن أن تغير ذلك الآن.



يعتقد المدعون العامون المحققون في إيسن والمحققون الجنائيون في ولاية شمال الراين وستفاليا أن إياد سي هو قلب الكارتل. لقد تمكنوا من ربط أكثر من طن من الحشيش وأكثر من طن من الكبتاغون بإياد سي وشعبه – بقيمة تبلغ حوالي 130 مليون يورو.



“شحنة واحدة بعد التالية”



تمكن مسؤولو التحقيق أيضًا من ربط شحنات الصفقات ومن يتولى عملية إدارتها ، والتي تشمل داعمين في سورية يسيطرون على تجارة الكبتاغون بمساعدة خبراء لوجستيات فروا سابقًا إلى أوروبا. يقول أحد المحققين: “إنهم يرسلون شحنة تلو الأخرى”.



من بين شركاء إياد سي المشتبه بهم هو زميله السوري محمد ب ، وهو وحش ضخم يبلغ ارتفاعه حوالي مترين ويعيش في وادي الرور بألمانيا. يُعتقد أنه متورط في تهريب المخدرات في سورية حتى قبل أن يفر إلى ألمانيا. ووفقًا للائحة الاتهام ، فقد وقف في مكانة جيدة مع أفراد من عائلة الأسد لدرجة أنه تمكن من العيش في أحد أفضل أحياء دمشق. على الأقل حتى خدع شركائه التجاريين على ما يبدو واضطر إلى الفرار. ورفض محامو المتهمين مناقشة القضية عند الاتصال بهم للتعليق.



يُعتقد أن الكارتل المحيط بإياد سي قد عمل امتدادًا للنظام السوري ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأدلة التي توصل إليها المحققون بأن اثنين من الرجال الأربعة كانا يشغلان في الماضي مناصب مؤثرة في ميناء اللاذقية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع شحنات المجموعة قد نشأت من ذلك الميناء – وعلى الرغم من اعتراض البضائع ومصادرتها في عدة مناسبات ، فقد تم باستمرار شحن شحنات إضافية، مما يشير إلى قدرة إنتاجية كبيرة. يمكن أيضًا سماع الشريك المشتبه به محمد ب وهو يتفاخر في محادثة هاتفية تم اعتراضها حول علاقاته الممتازة المستمرة مع أفراد من عشيرة الأسد، حتى أنه قال إنهم أصدقاء له.



المحققون، باختصار، مقتنعون بأن جميع صفقات المخدرات في سورية تخضع لحماية نظام الأسد. ووجدوا دليلاً على أن الفرقة الرابعة، بقيادة شقيق الرئيس ماهر الأسد ، تجني أيضًا أموالًا من شحنات المخدرات. ويعتقدون أن الوحدة تحصل على 300 ألف دولار عن كل حاوية يتم شحنها من اللاذقية، مع 60 ألف دولار أخرى يُفترض أنها تدفع للجنود حتى لا يأخذوا واجبات المراقبة على محمل الجد. لم يرد ماهر الأسد على عدة محاولات الاتصال به.



يتم إخفاء الحبوب كمنتجات نظامية معدة للشحن- داخل أشياء مثل الإطارات المطاطية أو العجلات المسننة الفولاذية أو لفافات الورق الصناعية، وفي أحيان أخرى، تكون الأرائك أو حتى الفاكهة البلاستيكية. على الرغم من ذلك، تأتي الشحنات دائمًا تقريبًا من ميناء اللاذقية الشمالي، الذي يخضع لسيطرة عائلة الأسد منذ الثمانينيات.



إنه عمل هائل، حتى لو نظر المرء فقط إلى قيمة الكبتاغون التي تم اعتراضها. يشير تقدير متحفظ من معهد نيو لاينز للأبحاث ومقره واشنطن إلى أن القيمة الإجمالية للشحنات بلغت ٥،٧ مليار دولار على الأقل في عام ٢٠٢١ ، وهي أعلى بعدة مرات من الصادرات السورية القانونية، والتي أضافت ما يصل إلى ٨٦٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٠. و لا أحد يعرف مقدار المنتج الذي يصل بالفعل إلى وجهته. تقدر مراكز البحث ووكالات الاستخبارات الغربية أن إجمالي الأرباح يبلغ خانتين من المليارات.



إنشاء إمبراطورية



استنادًا إلى قوة التقارير الاستقصائية وشهادات الشهود والمناقشات مع محققي المخدرات على مدار عدة أشهر ، تمكنت “دير شبيغل” والصحيفة اليومية الإيطالية “لا ريبوبليكا” من رسم صورة لنظام يتمتع بسيطرة محدودة على شبكاته الإجرامية. أقام أبناء عموم الأسد وحزب الله وزعماء المافيا المحليون إمبراطوريات صغيرة تتصادم أحيانًا فيما بينها.



ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواصلات ، فإن اسم ماهر الأسد ، الأخ الأصغر للرئيس بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة ، يظهر مرارًا وتكرارًا. ويعتقد المحققون أن القسم تحول في السنوات الأخيرة إلى نوع من تكتل المافيا بجناح عسكري يحرس الشحنات والمصانع بالإضافة إلى السيطرة على الموانئ. وصرف الأموال. يعتقد أن مدير مكتب ماهر، اللواء غسان بلال ، هو رئيس العمليات والمنسق مع حزب الله.



قد يكون بشار الأسد الزعيم المطلق للبلاد ، لكن ولاء أمراء الحرب الأقوياء وقادة الأعمال وحتى أقاربه لهم دور في سورية. الرجال الذين يقفون وراء القضية قيد المحاكمة في إيسن عملوا أيضًا مع عائلة الأسد ،ولكن يظهر هؤلاء في الواجهة نيابة عن بيت الأسد، وفقًا لمخبر من مدينة صيدنايا المسيحية، التي جاء منها العديد من قادة الجماعة.



يقول: “كانوا عصابة متورطة في جرائم صغيرة”. ويطلق عليهم اسم الحوت، أو عصابة الحوت، على حد قوله. مضيفًا أنه لا يعرف من أين أتى الاسم. والأهم من ذلك أنهم مسيحيون. “عندما اندلعت الحرب، أراد الأسد إبقاء صيدنايا والمسيحيين إلى جانبه مهما حدث”. لذلك أعطى أفراد العصابة حرية التصرف مع رجال الأعمال الآخرين.



قال المخبر إنهم عاشوا لسنوات من النهب والابتزاز ، لكن في النهاية جفت مصادر الدخل هذه. قدم الكبتاغون نفسه كمصدر جديد ممتاز للإيرادات. يقول المخبر إنهم ينتجون الآن حبوبًا في ثمانية مواقع بين صيدنايا وبلدة رنكوس ، الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية.



الكبتاغون هو عقار منشط يحظى بشعبية كبيرة بين أطفال الخليج الذين يشعرون بالملل الذين يحتفلون طوال الليل كما هو الحال مع قوى الإرهاب والميليشيات الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا الذين يريدون أن يشعروا بأنهم لا يقهرون.



وتباع حصة الأسد من الأقراص، التي يشار إليها باسم “قمرين” أو “لكزس” في الشارع، في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مقابل 32 دولارًا للحبة. وفقًا لتقدير فريق من علماء الطب النفسي الاستقصائيين، فإن ما يصل إلى 40 في المائة من متعاطي المخدرات الشباب في المملكة العربية السعودية يأخذون الكبتاغون الآن.



إلى أين تتجه؟

في أوروبا ، حيث تمت مصادرة كميات ضخمة من الحبوب في عدة مناسبات مختلفة ، لم يعد الكبتاغون بنفس الشعبية تقريبًا. يقول محققو المخدرات الإيطاليون والألمان إنهم فوجئوا بالأحرى للاكتشافات في وقت مبكر ، وتساءلوا إلى أين كانت متجهة.



ومع ذلك ، كشفت التحقيقات أن الالتفاف الذي تسلكه المخدرات عبر أوروبا هو جزء من الخطة، التي تهدف إلى خداع مسؤولي الجمارك في المملكة العربية السعودية ودبي. بمجرد وصولهم إلى أوروبا، يتم إعادة حزمهم وإعادتهم جنوبًا إلى الخليج. يقول محقق في شرطة Guardia di Finanza الإيطالية: “الحاويات التي تأتي مباشرة من اللاذقية يتم تفكيكها على الفور من قبل السعوديين ، وصولاً إلى المسمار الأخير”. “لكن الحاويات القادمة من أوروبا التي تحتوي على أجزاء آلات ولفائف من الورق؟ نادرًا ما يفحصونها”



حتى لو كانت أوروبا حتى الآن مجرد محطة نقل ، فإن المحققين قلقون بسبب الحجم الهائل للأعمال. يقول مسؤول ألماني: “الشحنات مربحة للغاية. حاوية يمكن أن تجلب مئات الملايين من اليوروات – تجذب المجرمين مثل الذباب. علينا أن نوقف ذلك”. “السوريون ينتجون الأشياء وكأنه ليس هناك غد”.



يُطلق عليه أحيانًا اسم “الكوكايين الخاص بالرجل الفقير” ، وله تاريخ معقد إلى حد ما. تم تطويره في عام 1961 من قبل شركة الأدوية الألمانية Degussa على أساس مشتق الأمفيتامين فينثيلين لعلاج اضطرابات نقص الانتباه مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. في عام 1986، تم حظره بسبب آثاره الجانبية ، بما في ذلك القلق والهلوسة والاكتئاب.



بحلول ذلك الوقت، كان منتجو الأدوية في بلغاريا قد اكتشفوا منذ فترة طويلة خصائص الدواء المسكرة واستمروا في إنتاج الكبتاغون بشكل غير قانوني. نظرًا لصعوبة الحصول على الفينيثيللين ، فقد تغير التركيب الكيميائي الفعلي للحبوب على مر السنين، لكن الاسم ظل كما هو: كبتاغون.



في التسعينيات، بدأ الكيميائيون البلغاريون في التعاون الوثيق مع سورية، حيث أتاحت صناعة الأدوية النظامية جنبًا إلى جنب مع الصفقات غير القانونية ، التي شملت في البداية الحشيش من لبنان المحتل، ظروفًا مثالية لتوسيع نطاق المشاركة في تجارة الأدوية الاصطناعية.



“الكميات الصناعية”



كما استفاد حزب الله اللبناني من خبرته اللوجستية التي اكتسبها من خلال تصدير الحشيش – الذي زرع في سهل البقاع لعقود تحت إشراف الجماعة – لدخول سوق حبوب منع الحمل. ظهرت الاتصالات التجارية رفيعة المستوى للميليشيا في أكتوبر/ تشرين الأول2015 ، عندما تم القبض على الأمير السعودي عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود في مطار بيروت بينما كان على وشك الإقلاع على متن طائرته الخاصة. على متن الطائرة كان هناك طن من الكبتاغون. يبدو أن الأمير كان على خلاف مع شركائه في العمل. وكان الانتقام سريعًا، كما قال ضابط مخابرات لبناني لصحيفة الغارديان : “لقد أنشأ حزب الله” مواقع إنتاج المخدرات الصغيرة التابعة للميليشيا، والتي بدأت في الظهور بأعداد كبيرة في عام 2013 ، في المقام الأول في المنطقة المحيطة ببلدة القصير غرب سورية التي احتلها مقاتلو ميليشيا حزب الله ، مجرد البداية. في السنوات الأخيرة ، ظهرت المصانع المناسبة، ولا سيما في محيط اللاذقية، مسقط رأس الأسد في القرداحة وفي القسم العلوي من حمص. يتم تشغيلها من قبل العديد من أبناء عموم الأسد وأتباع النظام الآخرين.





في عام 2021 ، قال رجل أعمال فر من سوريا لـ “دير شبيغل” إنه زار أحد المصانع في اللاذقية. وقال “إنهم ينتجون بكميات صناعية”. واضاف “أن حراس مسلحين يقومون بدوريات في المجمع”. ولأن والديه لا يزالان في البلاد ، طلب منا عدم وصف الموقع الدقيق للمصنع ومن يقوم بتشغيله ابن عم الأسد.



أكد محقق مخدرات سوري سابق وقائد ميليشيا النظام وحارس من المصنع وجودها. لكن لا أحد يريد المجازفة بتعريض نفسه للذراع الطويلة للانتقام من الأسد وطلب عدم الكشف عن هويته.



بالنسبة للمحققين الأجانب ، فإن سورية هي في الأساس ثقب أسود. ليس من المنطقي إرسال طلبات للحصول على مساعدة قضائية لدكتاتورية حيث تسيطر الأسرة الحاكمة على تجارة المخدرات. على هذا النحو ، لا يمكن إلا تخمين المدى الكامل لإنتاج الكبتاغون في سورية. في عام 2020 ، سجلت الأمم المتحدة أن سورية استوردت 50 طناً بالكامل من مكون أساسي مهم لإنتاج الكبتاغون. وتسمى هذه المادة الكيميائية السودوإيفيدرين pseudoephedrine، والتي تُستخدم في الأدوية الباردة بوصفة طبية، ولكن أيضًا لإنتاج الكريستال ميث. خمسون طنا هي أكثر من نصف الكمية التي تستوردها سويسرا، التي تمتلك صناعة أدوية ضخمة.



ليس من الواضح على وجه التحديد أي الجماعات في سورية تتحكم في عمليات التهريب الفردية ، ولكن هناك أدلة تستند إلى كل من الأخطاء التي تم ارتكابها والاستعدادات المهنية التي أظهرتها بعض الشحنات. خلال التحقيق الذي دام عامين في شمال الراين – وستفاليا، أصبح من الواضح أن حزب الله على ما يبدو لا يلعب أي دور في الشحنات القادمة من اللاذقية. بدلاً من ذلك، سعى أبناء عموم الأسد على ما يبدو إلى إنشاء شبكة توزيع خاصة بهم – وارتكبوا بعض أخطاء المبتدئين في الخارج ، حيث لم يكن لديهم نفس القدر من الخبرة مثل حزب الله.



ومع ذلك ، فاجأت الشحنة التي تم اعتراضها في ساليرنو المسؤولين بسبب جودة الإخفاء. يقول مسؤول إيطالي: “كانت لفافات الورق ضخمة جدًا لدرجة أننا لم نكن لنجد الحبوب بداخلها لو لم نقم بتصويرها بالأشعة السينية”. يقول إنه من الواضح أن اللفائف تم إنتاجها في مصنع تم إنشاؤه لهذا الغرض ، وهو استنتاج تم التوصل إليه من خلال فحص بعض التمزقات التي تم إصلاحها.



الجائزة الكبرى

تضمنت الشحنة أيضًا آلة مزيفة يبلغ طولها عدة أمتار ومصنوعة باستخدام عجلات مسننة ضخمة. من المحتمل أنه تم تجميعها من أجزاء من عمود إدارة السفينة المخردة، والتي تم طلاءها بعد ذلك حديثًا بل وتم ختمها بشعار شركة الهندسة الميكانيكية الإيطالية Fusetti. يقول المسؤول: “تم صنع كل شيء ليبدو كما لو أن الحاويات أتت مباشرة من إيطاليا”. من ساليرنو، كان من المفترض أن يتم إرسال الشحنة إلى أثينا ثم إعادتها إلى المنطقة العربية. الطريق القياسي.



في هذه الأثناء بدأ فيروس كورونا بالانتشار. وصلت الشحنة الأولى من اللاذقية في 12 أبريل / نيسان 2020 ، لكن بسبب توقف عمليات الميناء ، تعذر إرسالها، ولكن بعد ذلك وصلت الشحنة الثانية إلى الميناء في 15 أبريل / نيسان. ولم يحدث شيء لأسابيع، ولكن بعد ذلك، أبلغ جاسوس من كامورا الشرطة الإيطالية عن الحاوية الأولى، ويقول محقق إيطالي: “من المحتمل أن يكونوا قد علموا بحقيقة أن شخصًا ما أراد تهريب المخدرات عبر أراضيهم”.



كان المخبر قد تحدث إلى الشرطة عن حشيش تم اكتشاف 2.8 طن منها مخبأة بين الملابس المستعملة. لكنهم عثروا أيضًا على 190 كيلوغرامًا من الكبتاغون – وهو مزيج محبوب من التجار السوريين. يقول المحقق من نابولي: “بعد ذلك، راجع مسؤول آخر جميع حجوزات الحاويات التي تم إجراؤها على مدار عدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان قد تم حجز شحنات إضافية على نفس الطريق من قبل نفس الوكلاء”. هكذا وجدنا الشحنة الثانية. 14 طنا. الفوز بالجائزة الكبرى.



فوجئ المسؤولون في ساليرنو ونابولي بمزيج من الاستعدادات المثالية التي تم إجراؤها في سورية واللوجستيات المبتذلة إلى حد ما في أوروبا – بما في ذلك خطة غابت تمامًا عن حقيقة أن معالجة الحاويات في ساليرنو قد تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.



ولكن حتى المصادرة الواسعة لحبوب الكبتاغون في ساليرنو لم تكن تمثل مشكلة كبيرة للكارتل السوري. بعد شهرين فقط، اكتشف المحققون الرومانيون 4 ملايين حبة كبتاغون في ميناء كونستانتا، مخبأة في صابون الغار. ومنذ أن أصبح المسؤولون في أوروبا متشككين في جميع الشحنات القادمة من اللاذقية، يتم تهريب كميات متزايدة من الكبتاغون براً عبر العراق والأردن.

ينخرط حرس الحدود هناك بانتظام في معارك بالنيران مع سعاة. في 26 كانون الثاني (يناير) 2022، قُتل 27 مهربًا سوريًا بالرصاص، وأصيب عدد أكبر عندما حاولوا الاستفادة من عاصفة ثلجية لعبور الحدود إلى الأردن.



كان يوم الجمعة من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عندما وصل إياد سي. مرة أخرى إلى ألمانيا حاملاً تأشيرة سياحية. كان المحققون في إيسن ينتظرونه منذ أكثر من عام – وأرادوا إلقاء القبض عليه بأنفسهم، مع العلم أن مذكرة التوقيف الدولية لن تكون ذات فائدة كبيرة في تركيا أو لبنان. اصطحبه نجل إياد سي من مطار فرانكفورت إلى عائلته في شباير.



عندما علم المسؤولون بعد يوم واحد من محادثة هاتفية تم اعتراضها أنه كان يخطط لمغادرة البلاد مرة أخرى قريبًا، انتقلوا إليها. بعد الساعة 6 صباحًا بقليل، تم اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، وانتهت عطلة نهاية الأسبوع. كما فعل بيعه للكبتاغون.

المصدر: دير شبيغل

ترجمة: موقع سوريتنا