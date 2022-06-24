ذي قار تصدر توجيهاً يخص محطات تعبئة الوقود

بغداد - ياسين صفوان - وجه قائد عمليات سومر وشرطة ذي قار، الفريق الركن سعد الحربية، اليوم الجمعة، بضرورة توفير الحماية لمحطات تعبئة الوقود.

وذكر بيان لإعلام شرطة ذي قار، ورد لـ الخليج 365، إن الحربية وجه "بضرورة توفير الحماية لمحطات تعبئة البنزين، وكذلك الحفاظ على التنظيم والانسيابية أثناء التزود بالوقود من قبل المواطنين، بإشراف مدراء وضباط شرطة الأقسام وكلاً حسب قاطع مسؤوليته".



ودعا البيان، المواطنين إلى "عدم خلق الفوضى والالتزام بالتعليمات والضوابط أثناء التزود بالوقود حفاظا إنسيابية التوزيع".

