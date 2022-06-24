شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية بـ"الأعلى للإعلام" حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، جلسة حوارية مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بمقر المجلس بماسبيرو.

تناقش الجلسة سبل التعامل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن وتؤثر على ترابط المجتمع، وتهدد القيم الدينية والانسانية وتروج للإباحية والمثلية، كما تناقش الجلسة آليات الحد من انتشار هذه الظاهرة، للخروج بتوصيات محددة واجبة التنفيذ.