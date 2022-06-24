شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع لـ 50 مليوناً.. «بلينكن» يوضّح الآثار الكارثية للحرب الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في برلين، اليوم الجمعة، إن حرب روسيا في أوكرانيا، وليس العقوبات الغربية، ستضيف 40 أو 50 مليون شخص آخرين إلى صفوف الجياع.

وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "لا يوجد سبب سوى الحصار الروسي لأوكرانيا ورفض روسيا في كثير من الحالات تصدير حبوبها لأسباب سياسية".

وأوضحت "بيربوك": أن الشركاء الدوليين يعملون سويا لمواجهة حرب الحبوب "الخبيثة" التي تشنها روسيا.