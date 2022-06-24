شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة الأطيان لا تشمل المساحات الأقل من 3 أفدنة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته الأخيرة، الموافقة النهائية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وجاء ذلك بعد مداولات وجدل بين النواب ومطالبات بمد فترة إيقاف العمل بالقانون لأكثر من سنة دعما للفلاح، ووفقا للتقرير، فإن اللجنة وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بشكل عام، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

ونرصد أبرز المعلومات عن القانون وآلية التطبيق :

- مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى.

- تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020.

- يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون دخول فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

- التعديل يعنى مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

- الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة.

- توقف تحصيل الضريبة منذ 6 أعوام، نظرا للظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم.