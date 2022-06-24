شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" فى أسبوع.. موافقة نهائية على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة السابقة، التي استمرت 15 ساعة عمل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

كما وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله، ووافق المجلس على (6) اتفاقياتٍ دولية في مجالات تحسين خدمات النقل والصحة للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا... كما أحال المجلس (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة العامة بالجهد المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين ، كما أكد في كلمته حول المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب أن نوابنا الشباب اثبتوا بمشاركتهم الفاعلة في هذا المؤتمر أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد، الدبلوماسية البرلمانية، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس يوم الأحد الماضى، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو ، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم المُقدم من الاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية، كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى مائة عام.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل.