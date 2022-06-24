على شكل الماسة كبيرة... افتتاح أطول هيكل معلق في العالم! (صور)

يوفر الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 280 مترًا ويمتد على طول 240 مترًا فرصةً لمحبي المغامرات بمشاهدة مناظر طبيعية ولا أجمل تضم شلالات مياه وكهوفا.

كذلك، في الجسر شبكة من الخطوط المعلقة تمكّن الزوار من تجربة قيادة الدراجات الهوائية عليها فيما يجري العمل حاليًا على تشييد أجنحة للضيوف بالقرب منه.

والجسر الذي استغرق إنجازه حوالي ثلاثة أعوام مصنوع من الزجاج والحديد الصلب وبلغت تكلفته 40 مليون دولار.وتعمل السلطات على إدخاله لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية باعتباره أطول هيكل معلق في العالم.

وكانت في آخر شهر نيسان المنصرم، فيتنام قج افتتحت أطول جسر زجاجي في العالم.

ويبلغ طوله نحو 632 متراً متخطياً بذلك جسر الصين الزجاجي الذي يبلغ طوله 526 متراً.

وشُيّد الممشى السياحي المسمى «باخ لونغ»، أي «التنين الأبيض» باللغة الفيتنامية، في مدينة سون لا (شمال غرب)، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، ويبلغ طوله الإجمالي 632 متراً.

ووصُنعت أرضية الجسر من الزجاج الفرنسي المقسّى ويمكن أن يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه كما ترون في الصورة أدناه.