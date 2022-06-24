ميسي يغرق نادي سان جيرمان في بحر الأموال.. والخليفي يكشف التفاصيل

الخليج 365 – رياضة

كشف رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي عن حجم المكاسب التي حصدها بطل الدوري الفرنسي منذ تعاقده مع الأسطورة ليونيل ميسي.



وانتقل ميسي إلى سان جيرمان بعد رحيله مباشرة عن برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف الخليفي لصحيفة "ماركا" عن بلوغ إجمالي إيرادات سان جيرمان، بعد موسم ميسي الأول، حوالي 700 مليون يورو.

وقال الخليفي "لقد حصدنا الكثير من الأمول بالفعل بسبب ميسي"، مشيرا إلى المبيعات الضخمة لقميص الدولي الأرجنتيني مع الفريق.

وقام باريس ببيع أكثر من مليون قميص لأول مرة في تاريخه، 60% منها لصاحب الـ34 عاما، ليصبح رفقة مانشستر يونايتد، الفريق الأكثر بيعا لقمصانه الموسم الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسي أسهم في إبرام سان جيرمان 10 عقود رعاية جديدة، مما تسبب في زيادة هائلة في الإيرادات السنوية.

وانتقل ميسي إلى صفوف الفريق الفرنسي في مجانا بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، وسجل 11 هدفا فقط في 34 مباراة بقميص فريق العاصمة الفرنسية في جميع المسابقات.

وينتهي عقد ليونيل ميسي البالغ 34 عاما مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.