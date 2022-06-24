الرياض تستقبل قمة مستقبل المعادن في 2022

الشارقة - اميمة ياسر - صرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أنه سوف تشارك أكثر من 50 شركة من الشركات الرائدة في قطاع التعدين، وذلك في مؤتمر ( قمة مستقبل المعادن) والذي من المقرر أنه سيعقد في المملكة العربية السعودية في الرياض، وذلك في الفترة من 11 إلى 13 يناير لعام 2022 ، وفي هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن الأحداث والقرارات المقرر نقاشها في هذا المؤتمر، فتابع معنا.

مؤتمر قمة مستقبل المعادن

وهو المؤتمر الذي من المقرر له أن تجتمع فيه جميع الشركات أو معظمها المهتمة بالتعدين وإتاحة فرصة أكبر من أجل الاستثمار فيه، وتوفيرها أيضا لكافة الأطراف المعنية المهتمة به، والمملكة العربية السعودية هي المسؤلة بشكل كبير عن توفير هذه الفرص، هذا بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا الوسطى.

هذا بالإضافة إلى أن المؤتمر سينعقد به اجتماع وزاري لأكثر من 25 دولة من القارة الأفريقية والآسيوية، الأمر الذي سينعش من حجز فنادق الرياض

هذا بالإضافة إلى أن المؤتمر سينعقد به اجتماع وزاري لأكثر من 25 دولة من القارة الأفريقية والآسيوية، الأمر الذي سينعش من حجز فنادق الرياض وزيادة حركة الطيران في المملكة، ومن المقرر أن المؤتمر سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، تبدأ من يوم 11 يناير الجاري، وتنتهي في يوم 13 من نفس الشهر.

الشخصيات البارزة التي ستشارك في مؤتمر قمة مستقبل التعدين

سوف تشارك العديد من الشخصيات البارزة في مؤتمر قمة مستقبل المعادن في الرياض، وهي شخصيات معنية مهتمة بالقطاع التعديني، ومن أبرز هذه الشخصيات الرئيس التنفيذي لشركة (باريك جولد) مارك بريستو، والعضو الذي تم انتدابه لشركة موليس آند كومباني إريك كانتور، والمؤسس والرئيس والشريك في شركة مناجم آيفانهو الكندية روبرت فريد لاند، هذا بالإضافة إلى رئيس مجموعة فور تسكيو للمعادن أندو فورست، والرئيس التنفيذي لشركة ألكو روي هارفي، ورئيس مجلس الإدارة لشركة لوسيد موتورز أندر ليفريس، والرئيس التنفيذي لشركة كوماتسو للتعدين جيفري داوز، وكذلك الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن روهتشين داوان، وكذلك الشريك في شركة هربرت سميث فريهليز بيتر ليون، هذا بالإضافة إلى مشاركة العديد من المحامين البارزين والذي لم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن.

وسوف يتضمن المؤتمر مجموعة من المواضيع التي سوف يتم مناقشتها، والتي سيناقشها العديد من المنظمات الدولية المختلفة، والتي يتمثل أهمها فيما يلي البنك الدولي، ومجلس الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى المجلس الدولي للتعدين والمعادن.

وصرح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن حرص المشاركين من الشخصيات البارزة في مؤتمر قمة مستقبل المعادن على حضور المؤتمر والتحدث فيه من خلال تقديم اقتراحاتهم التي تتيح فرص أكبر دليل واضح على اهتمامهم الكبير بالسير نحو الأمام في مجال التعدين، وخاصة في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأكد نائب وزير الصناعة على أن هذه المناطق سيكون لها دور كبير وفعال في النموالسريع للمعادن وزيادة الطلب العالمي عليها، والتي يتم استخدامها في تصنيع التقنيات الحديثة.

كما أنها ستلعب دوراً في تطبيق معنى الاقتصاد الدائري للكربون، والإستجابة لأنماط حياة الناس التي تختلف من وقت لأخر بطبيعة تطور الحال من آن إلى أخر.

وأكد معالى نائب وزير الصناعة أن هذا المؤتمر سيكون ملتقي دولي شامل، حيث أنه سيتيح فرصة للمستثمرين وجميع شركات التعدين، هذا بالإضافة إلى الأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم وذلك للالتقاء والأضطلاع على كل ما يهمهم في أمر التعدين، والفرص الخاصة بالتعدين سواء كانت في المملكة العربية السعودية، أو آسيا الوسطى أو دول الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى أفريقيا.

والحديث في المؤتمر سوف يكون حول كيف يمكن صناعة تعدين مستديمة، هذا بالإضافة إلى اكتساب الإمكانيات التي يمكن استخدامها في تعزيز الإمكانيات الجولوجية الكبيرة والتي يمكن تحقيقها في الأماكن المستهدفة.

وأوضح المديفر إلى أن المملكة العربية السعودية تطمح بشكل كبير في إعادة صياغة مستقبل التعدين، هذا بالإضافة إلى التوصل إلى حلول التي يمكن أن يواجهها القطاع، والتي يتمثل أهمها في توفير القدر اللازم من المعادن في المستقبل والذي يغطي الاحتياجات عالمياً، هذا بالإضافة إلى إمكانية تشكيل القطاع بالشكل المناسب، بحيث يقوم بأداء أعماله بطريقة صحيحة، والتي يغلب عليها طابع الاستدامة والعدالة، ويتم تحقيق ذلك من خلال الجمع بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الغير حكومية والمنظمات الدولية.

هذا وقد أضاف الرئيس التنفيذي للمجلس الدولى للتعدين والمعادن روهيتش داوان إلى أنه من المهم والضروري الالتقاء مع الحكومات وكذلك الجهات الأخرى التي يهمها الأمر ولها علاقة به، وذلك لوضع الأسس القوية التي يمكن أن يقوم عليها الإنتاج العادل والمستديم التي توجد في قطاع التعدين والمعادن، هذا بالإضافة إلى السعي وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد أكد روهيتش داوان أن بحوث المجلس سوف تظهر بكل وضوح في حالة توافر الظروف المناسبة، والتي سوف تدفع قطاع التعدين ليكون قوة قوية ودافعة لتحقيق التنمية الوطنية والإقليمية.

وفي النهاية اختتم كلمته بتأكيده على الترحيب بهذا المؤتمر، والذي جاء في وقت وظروف صعبة يمر بها قطاع التعدين والجهات التي تم استهدافها، وكذلك جميع أنحاء العالم.

ويقال أن السبب وراء انعقاد مؤتمر قمة المستقبل للمعادن هو الاهتمام باستدامة المعادن، وتوفير ما يتم طلبه، ويرجع السبب في ذلك لأنه يتم استخدامه في تصنيع التقنيات العالية الدقة التي تظهر كل يوم، ويتمثل أهم تلك الصناعات في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، هذا بالإضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية، وغيرها الكثير والكثير.

وبذلك يكون مؤتمر قمة المستقبل للمعادن يتمركز في ثلاث نقاط، وتتمثل في مساهمة قطاع التعدين في المجتمع، والتي يمكن أن تتحقق من خلال تسليط الضوء على الدور القوي والفعال الذي تلعبه وتقدمه المعادن والتعدين في دعم وارتقاء المجتمعات المحلية، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والحرص على نقل التنمية إلى المناطق النائية.

كما يهدف المؤتمر إلى إعادة صياغة قطاع التعدين وذلك من خلال إبراز أحدث التقنيات والابتكارات والتي سوف تقدم العديد من الطرق الجديدة والتي تكون أكثر استدامة من غيرها للتعدين، وكذلك الأراضي التي يمكن منها الحصول على فرص التعدين.

أما الهدف الأخير المراد تحقيقه من وراء انعقاد مؤتمر قمة المستقبل للمعادن هو التركيز على تحديد وذكر الفرص التي يمكن الاستثمار فيها والشراكة، والتي يمكن أن تكون في مختلف وجميع مراحل سلاسل القيمة، والإمدادات المرتبطة بالتعدين والمعادن، والتي تبدأ بالتنقيب وتنتهي بالتصنيع.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية ( بندر الخريف) أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى جعل التعدين في قلب الاقتصاد السعودي لهذا العام ولأعوام قادمة، وذلك من خلال توفير ما يقدر بـ 1.3 تريليون دولار من الموارد المعدنية، وأكد البندر على أن السعودية مازالت تبحث عن مستثمرين لتشاركهم في هذا الأمر.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بالمؤتمر المنعقد في الرياض تحت عنوان ( قمة مستقبل المعادن في 2022 )، وذلك من خلال ذكر الشخصيات البارزة التي سوف تشارك في المؤتمر، وكذلك الموضوعات التي سيتم مناقشتها فيه، ونرجو أن نكون قد أفادنا سيادتكم، وقدمنا لكم كل ما تودون معرفته حول هذا الموضوع.