بسبب ضغط الوظيفة.. ياباني يحرق مكان عمله!

وأقر الرجل ويدعى ماتسوزاوا، ويبلغ من العمر 32 عاما، بجريمته أثناء التحقيق، وقال في تبرير ما فعل: "لقد شعرت بالتوتر الشديد في العمل لذلك أضرمت النار في المتجر".

وأفيد في التفاصيل بأن المتجر كان مفتوحا في ذلك الوقت، وكان في المكان أكثر من عشرة موظفين بما في ذلك ماتسوزاوا والعديد من العملاء، وأصيبت موظفة تبلغ من العمر 42 عاما وتم نقلها إلى المستشفى.



وذكرت وسائل إعلام يابانية أن ماتسوزاوا كان يعمل لمدة عام في المتجر كرجل توصيل وأمن، مشيرة إلى أنه استعان بمواد حارقة لإشعال النار في المكان، وأنه تجنب كاميرات المراقبة أثناء فعلته.