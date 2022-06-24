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نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل بقضية اختطاف 'آمال ماهر'

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بغداد - ياسين صفوان - اصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بيانا رسميا حسمت من خلاله الجدل في قضية الفنانة آمال ماهر بعد الحديث عن اختطافها و تعرضها للأذى و اختفائها لفترة طويلة.
وبحسب البيان الموقع من النقيب الفنان المصري هاني شاكر، اكدت النقابة انها تواصلت مع آمال ماهر و نفت كل الاخبار المتداولة مشيرة الى انها تعيش حياة هادئة وسط عائلتها.

من جهة اخرى طلبت النقابة من جمهور و محبي آمال ماهر عدم الانجرار وراء الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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