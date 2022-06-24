نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل بقضية اختطاف 'آمال ماهر'

وبحسب البيان الموقع من النقيب الفنان المصري هاني شاكر، اكدت النقابة انها تواصلت مع آمال ماهر و نفت كل الاخبار المتداولة مشيرة الى انها تعيش حياة هادئة وسط عائلتها.

من جهة اخرى طلبت النقابة من جمهور و محبي آمال ماهر عدم الانجرار وراء الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.