انت الان تتابع خبر نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل بقضية اختطاف 'آمال ماهر' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بيانا رسميا حسمت من خلاله الجدل في قضية الفنانة آمال ماهر بعد الحديث عن اختطافها و تعرضها للأذى و اختفائها لفترة طويلة.
وبحسب البيان الموقع من النقيب الفنان المصري هاني شاكر، اكدت النقابة انها تواصلت مع آمال ماهر و نفت كل الاخبار المتداولة مشيرة الى انها تعيش حياة هادئة وسط عائلتها.
من جهة اخرى طلبت النقابة من جمهور و محبي آمال ماهر عدم الانجرار وراء الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.