شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عودة المهاجرين وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر برقم 82 لسنة 2016، على بعض من الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية عند التعامل مع المهاجر حينما يرغب في العودة لأرض الوطن مرة أخرى، بما يكفل له كافة سبل الأمن والسلامة التي تضمن عودته.

ومن أهم الإجراءات الواردة بالقانون لإعادة المهاجرين، مايلى:

1.تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.

2.تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك.

3. يشترط عدم تورط المهاجرون في ارتكاب جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصرى