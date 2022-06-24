انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تراجع تم تسجيله الأسبوع الجاري في ظل مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في العالم مع رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 104.93 دولارات للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 110.55 دولارات للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 110.55 دولارات للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".