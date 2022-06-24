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أسعار النفط تعاود الارتفاع

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تراجع تم تسجيله الأسبوع الجاري في ظل مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في العالم مع رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 104.93 دولارات للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 110.55 دولارات للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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