انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تراجع تم تسجيله الأسبوع الجاري في ظل مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في العالم مع رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.