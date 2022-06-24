غوغل: برنامج تجسس إيطالي يخترق هواتف أبل ونظام أندرويد

23 يونيو , 2022
شركة أبل (أ ف ب).
أعلنت شركة غوغل التابعة لألفابيت اليوم الخميس أن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية استخدمت للتجسس على هواتف شركة أبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد في إيطاليا وقازاخستان.
وجاء في تقرير للشركة أن معملاً متخصصاً في خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طور أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.
يأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأميركية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.
وقالت جوجل «هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة ويسلحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محلياً».
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