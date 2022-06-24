شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أقل من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة ، تسجيل أقل من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضا مطردا في منحنى الفيروس وسط تباطؤ انتشار فيروس أوميكرون.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 7 آلاف و 227 إصابة جديدة، بينها 111 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و312 ألفا و 993 إصابة.

كما أضافت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و498 وفاة.